Tottenham heeft in de laatste Premier League-wedstrijd van het jaar een overwinning in de slotfase nog uit handen gegeven. Na een doelpunt in de eerste minuut leken de Spurs de hele wedstrijd zegezeker, tot Wolverhampton vijf minuten voor tijd nog gelijkmaakte. Bij de thuisploeg ontbrak Leander Dendoncker voor de tweede week op rij met een blessure.