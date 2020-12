Heibel in veldritwereld: Mathieu van der Poel spreekt van “k*tparcours”, organisator reageert gepikeerd

Mathieu van der Poel weet weer wat verliezen is. Na zijn eerste nederlaag van het seizoen in Herentals van afgelopen woensdag, moest het Nederlandse supertalent Wout van Aert zondag in Dendermonde voor een tweede keer laten voorgaan. Meer zelfs, Van Aert reed Van der Poel bijna op de volle drie minuten. En dat was niet daar de zin van de wereldkampioen, die achteraf gepikeerd reageerde.