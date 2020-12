Een van de ‘supervriezers’ of ULT’s in het Sint-Trudo Ziekenhuis van Sint-Truiden. — © Karel Hemerijckx

Hasselt/Sint-Truiden

Vandaag maandag 28 december worden de eerste bewoners van rusthuizen in België gevaccineerd tegen het coronavirus. De eerste van allemaal zal Jos Hermans (96) in Pfizergemeente Puurs zijn. Woensdag kan nog een tweede test volgen in Vlaams-Brabantse woon-zorgcentra. De Limburgse rusthuizen komen pas vanaf 5 januari aan bod.