En nu is Wout van Aert (26) helemaal terug aan de veldrittop. Met een ware demonstratie won hij zondag in de Dendermondse modder. “Ik heb bewezen dat ik weer dik oké ben”, glunderde hij. Mathieu van der Poel (25) kreeg dan wel een mentale tik, maar tilde er niet zwaar aan. “Dit was mijn ding niet. Morgen ben ik het al vergeten.”