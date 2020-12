Zoutleeuw

Boudewijn Herbots, de burgemeester van Zoutleeuw, is in de val getrapt van een online fraudeur. Die deed zich via Whatsapp voor als zijn zoon en vroeg geld. Herbots schreef 1.000 euro over maar besefte vlak daarna dankzij zijn vrouw dat het om een bedrieger ging. De bank heeft de overschrijving nog kunnen tegenhouden.