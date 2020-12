Negen coronaboetes in het Maasland

De politie Maasland greep voorbije weekend meerdere keren in wanneer werd vastgesteld dat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Dat was het geval in de Vossenbergstraat, Boslaan en Rijksweg in Dilsen-Stokkem en de Diestersteenweg en Koningin Astridlaan in Maaseik. Er werden op de eerste locatie boetes uitgedeeld voor mensen die met vier zonder mondmasker in een auto samenschoolden, maar alle andere inbreuken waren tegen de avondklok. Het ging in totaal om 9 pv’s.

