De politie controleerde zaterdag tegen middernacht een veertiger uit Bree. Hij reed met een bromfiets over de Opitterkiezel en had geen geldige reden om zich tijdens de nachtklok te verplaatsen. Evenmin beschikte de bestuurder over een geldige verzekering of inschrijving van de bromfiets en de nummerplaat hoorde bij een andere tweewieler. De brommer werd getakeld en de nodige pv’s opgesteld.

