In de Heuvenstraat in Zonhoven kwam het zaterdag om 12.15 uur tot een botsing toen een automobilist niet tijdig stil geraakte voor zijn voorligger. Die was gestopt om een voetganger te laten oversteken. Door de botsing werd ook de voetganger geraakt. Bij het ongeval liepen Maria D. en Greet A., beiden 64 jaar en uit Zonhoven, verwondingen op. ppn