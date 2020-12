Liverpool beëindigt jaar in mineur met gelijkspel tegen laagvlieger West Brom

Liverpool heeft het zondagavond nagelaten om nog wat verder uit te lopen op eerste achtervolger Everton in de Premier League. Hoewel de regerende landskampioen meer dan 80 procent balbezit had, kon het tegen West Bromwich Albion, toch pas de voorlaatste in de stand, maar één keer scoren. In de slotfase slikten The Reds nog een zure gelijkmaker. Anderhalve week geleden speelde Liverpool ook al gelijk tegen Fulham, nog zo’n laagvlieger.