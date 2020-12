Archeologen leggen Romeins eethuis bloot in Pompeï

Archeologen hebben in Pompeï, de oude Romeinse stad die onder lava werd bedolven na een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius in 79 na Christus, een eethuis met goed bewaarde fresco’s opgegraven.

Romeinen konden in een ‘termopolium’ - Latijns voor een eethuis - terecht voor wat we nu streetfood zouden noemen.

De voorkant van de toog was versierd met kleurrijke fresco’s, onder andere van enkele eetwaren zoals kip en eend. In potten zijn sporen van voedsel gevonden, zoals varken, vis en slakken.

De archeologen vonden ook een versierde bronzen drinkkom, keramische potten waarin soep en stoofschotels werden bereid en amfora gevonden.

‘Het is de eerste keer dat we een volledige termopolium uitgraven’, zegt Massimo Ossana, de directeur van de archeologische site. ‘Dit is een bijzondere vondst.

Eerder dit jaar vonden archeologen in Pompeï nog uitzonderlijk goed bewaarde lichamen van twee mannen. Het gaat om een rijke man en vermoedelijk een slaaf.

(jvt)