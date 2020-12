Hartverwarmend: man schiet meteen in actie om hert op bevroren meer te redden — © ViralHog via KameraOne

Gil Lancour aarzelde geen moment om dit hert uit haar benarde situatie te redden. De man zag in het Amerikaanse Cranmoor hoe het dier constant uitgleed op een bevroren meer. Met de hulp van een collega kon hij het hert richting de oever duwen: “Ik ben blij dat ze nadien op eigen kracht kon wegrennen.”

De man was samen met zijn collega John Moss op weg naar huis toen hij het arme dier in de gaten kreeg. “Ik zag al snel dat ze in de problemen zat”, vertelde de Amerikaan aan lokale media. “Ik moest geen twee keer nadenken om haar te helpen.” Op beelden die Moss vastlegde, valt de reddingsactie te zien. Lancour duwde het dier een tijdlang richting de rand van het meer, terwijl het dier zelf opvallend rustig bleef. Pas toen de oever in zicht was, trachtte het hert weer recht te staan.

Het filmpje kwam wat later op sociale media terecht, waar vele kijkers lof hadden voor de actie. “Het beste wat ik al in een hele tijd heb gezien”, klonk het onder meer.

(kmlo)