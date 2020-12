Kim Huybrechts sneuvelt tegen Engelsman in derde ronde WK darts

Het WK darts komt voor Kim Huybrechts in de derde ronde ten einde. Onze 35-jarige landgenoot verloor met 4-2 van de Engelsman Ryan Searle.

Vooraf lagen beide heren met elkaar in balans. Huybrechts staat immers 39ste op de wereldranglijst, Searle een plekje hoger. In de eerste twee sets ging het ook gelijk op. Searle pakte de eerste set, Huybrechts nam de tweede voor zijn rekening.

Daarna ging het naar af voor onze landgenoot. Huybrechts verloor zowel set 3 als 4 en stond zo met 3-1 in het krijt. Als je weet dat vier sets volstaan voor de zege, bevond The Hurricane (zoals zijn bijnaam op het circuit luidt) zich op de rand van uitschakeling. Huybrechts trok daarop even naar binnen voor bezinning.

Hierna leek Huybrechts als herboren terug te komen. Hij won de vijfde set en bracht de stand zo op 3-2. Uiteindelijk was dat slechts een opflakkering, want onze landgenoot dolf in de volgende set het onderspit en werd zo uit het toernooi geknikkerd.