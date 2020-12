Lucinda Brand boekt drie op drie in de Wereldbeker

Lucinda Brand heeft de derde manche van de Wereldbeker in Dendermonde op haar naam gebracht. De Nederlandse soleerde naar de zege voor de Amerikaanse Clara Honsinger en wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Sanne Cant finishte als zesde.

Het doorgaan van de wedstrijd in Dendermonde hing zondagochtend aan een zijden draadje omwille van storm Bella. Uiteindelijk volgde dan toch groen licht op het middaguur, mits aanpassingen aan het parcours. Zo moesten de renners niet over de brug en stond er ook geen finishboog.

Al vroeg werd duidelijk dat het geen gemakkelijke dag zou worden voor de vrouwen. Het parcours was herschapen tot één modderbrij door de vele regen. Al vroeg scheidden zich twee vrouwen af van de rest van het pak: wereldkampioene Alvarado en Lucinda Brand, die furieus begon.

Alvarado leek een klein gaatje te moeten laten, maar uiteindelijk trok ze wel het laken naar zich toe in de tweede ronde waar ze alleen op pad ging nadat Brand even moest herstellen. Halfweg cross, na twee rondes, telde de wereldkampioene tien seconden voorsprong op Brand en twintig seconden op een groepje met onder meer Cant, Worst en Betsema, Honsinger volgde iets verderop.

Brand vond evenwel een tweede adem en dichtte het gaatje in ronde drie. Meer zelfs, ze zou wegploeteren bij Alvarado die het lastig kreeg, zich ook nog eens vastreed op het parcours en wat later ook ten val kwam.

Brand dook de slotronde in met negen seconden voorsprong en gaf die niet meer af. Alvarado viel volledig terug en moest zelfs Honsinger voorbij laten om de tweede plaats. In de strijd om de vierde plaats haalde Fem van Empel het voor Annemarie Worst. Sanne Cant finishte als zesde.

Voor Brand is het haar derde zege in de Wereldbeker dit seizoen na eerder in Tabor en Namen.