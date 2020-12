Lionel Messi krijgt langer vakantie van coach Koeman

De andere spelers hervatten zondag de training, nadat ze de kerstdagen thuis waren. Barcelona ontvangt Eibar dinsdag in het lege Camp Nou. Messi maakte vorige week in de met 3-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Real Valladolid zijn 644e officiële doelpunt voor Barcelona. De 33-jarige Argentijn overtrof daarmee het record van Pelé, de Braziliaan die 643 goals maakte voor één club (Santos).

“Natuurlijk wordt ‘Leo’ ouder, maar hij wil nog steeds zoveel mogelijk spelen”, zei Koeman afgelopen week in een interview over zijn sterspeler. “Hij geniet iedere dag van het trainen en is zeer betrokken. Als hij fit is, dan speelt hij.”

Barcelona staat met 24 punten uit veertien wedstrijden op de vijfde plaats in La Liga. Koploper Altético Madrid heeft 8 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld.