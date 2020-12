Kevin Mirallas helpt ploeg-in-vorm Gaziantep met twee assists aan vijfde zege op rij

Gaziantep ontpopt zich stilaan tot de revelatie in de Turkse Süper Lig. De club van voormalig Rode Duivel Kevin Mirallas won zondag de topper tegen Alanyaspor met 3-1. Mirallas en co wonnen zo voor de vijfde keer op rij, de club is (in competitie en beker samengeteld) al vijftien wedstrijden ongeslagen. De laatste nederlaag dateert intussen van 12 september.