VIDEO. Ref Dhondt bestraft karatetrap van Caufriez met rood

STVV won zaterdagavond met 1-2 op het veld van Standard. Opschudding kwam er in minuut 53 toen Caufriez stevig doorging op de knie van Gavory. Rood was het verdict en de Kanaries nog meer dan een half uur verder met tien man. Even later was de ref minder streng voor STVV toen Colidio contact had met Tapsoba in de zestien. Geen penalty, tot ontsteltenis van de thuisploeg.