Razendsnel de oprit sneeuwvrij maken? Dat regelt deze man met… een vlammenwerper

Timothy Browning heeft zo zijn eigen manier om sneeuw op zijn oprit te verwijderen. Gewapend met een vlammenwerper klaart de man uit de Amerikaanse staat Kentucky de klus. Een filmpje dat zijn vrouw Beth in de tussentijd opnam, gaat intussen viraal op Facebook.

“Browning Snow Service Removal”, riep zijn vrouw bij aanvang van het filmpje terwijl Timothy een biertje leegdronk. Meteen nadien schoot hij in actie. Veel kleren had de man overigens niet aangetrokken: enkel een kamerjas, slippers en een helm volstonden voor de Amerikaan om zijn oprit schoon te maken. “Het leek me grappig om er een video rond te maken”, vertelde hij achteraf. De beelden gingen viraal op Kerstdag en werden inmiddels al honderden keren gedeeld.

(kmlo)