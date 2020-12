Organisatie WB veldrijden in Dendermonde haalt brug uit parcours

De organisatie van de Wereldbeker in Dendermonde haalt uit voorzorg de Cofinimmo-brug uit het parcours van de wedstrijd later zondag. “Het parcours wordt een stukje verlegd omwille van de veiligheid”, aldus organisator Jurgen Mettepenningen.

Storm Bella woedt momenteel over het land. Zondagnamiddag vindt de derde manche van de Wereldbeker plaats in Dendermonde. Er is voortdurend overleg tussen de veiligheidsdiensten en de organisatie over de wedstrijden bij de vrouwen en mannen in de namiddag. Momenteel gaat de wedstrijd nog altijd door, een ultiem overleg vindt plaats rond 12 uur waar een definitieve beslissing zal vallen. “We doen er alles aan om het veilig te laten verlopen”, meldde organisator Jurgen Mettepenningen zondagochtend al. “Alles wordt stevig vastgemaakt zodat het veilig kan verlopen voor alle betrokkenen in de cross.”

“Intussen hebben we al beslist om de Cofinimmo-brug van 65 meter uit het parcours te laten”, meldde Mettepenningen. “Het parcours wordt dus een beetje verlegd omwille van de veiligheid. Om 12u is er nieuw overleg.”