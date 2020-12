KOOPZONDAG in Sint-Truiden vandaag op halve kracht

Vanwege storm Bella zullen er vandaag in Sint-Truiden maar een beperkt aantal winkels de deuren openen. Momenteel raast storm Bella door het land en verwacht men namiddag in Limburg nog hevigere windstoten.

“We hebben contact gehad met onze Truiense handelaars en concluderen dat de meeste handelaars hun winkel niet zullen openen namiddag, waarbij zij in de eerste plaats denken aan de veiligheid van hun trouwe bezoekers. Via sociale media zullen onze handelaars hun klanten informeren over het al dan niet open zijn van hun winkel”, aldus Eline Dessers, manager Shop & The City Sint-Truiden. Voor volgend weekend gaat alles door zoals gepland . (02/01-03/01) zijn de winkels zowel op zaterdag als zondag geopend. (JCr)