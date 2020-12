Pierre Van Damme: “We zullen er alles aan doen om jongeren sneller te kunnen vaccineren”

Eerst de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra, dan het ziekenhuispersoneel en de eerstelijnszorg, en pas in mei de 65-plussers en de mensen met chronische aandoeningen. Zo ligt de volgorde van de grootschalige vaccinatiecampagne in ons land vast. “Maar als er meer vaccins beschikbaar zullen zijn, kunnen we misschien sneller schakelen”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme in ‘De Ochtend’ op Radio 1.