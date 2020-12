Mountainbiker geeft kniestoot aan meisje (5) om fietstocht niet te moeten onderbreken

Een Facebookvideo verhit de gemoederen in franstalig België. Op de beelden is te zien hoe een mountainbiker een meisje van vijf een kniestoot in de rug geeft om te kunnen passeren. Zonder omkijken fietst hij gewoon verder.

Patrick Mpasa, zijn echtgenote en hun twee jonge kinderen trokken op kerstdag naar de Baraque Michel (Hoge Venen in provincie Luik). Net als duizenden wandelaars wilden ze genieten van een sleetochtje in de sneeuw. Maar het loopt mis wanneer er een mountainbiker hun pad kruist. Op de achtergrond hoor je een bel, maar niemand hoort ze.

In plaats van op de rem te gaan staan, blijft hij verder trappen. Om het meisje met het roze skipakje, niet omver te rijden, duwt hij haar opzij met zijn knie. De tik in haar rug komt zo hard aan, dat ze struikelt en op de grond valt.

Alsof er niets aan de hand is, zet de mountainbiker zijn tocht verder. Op de achtergrond hoor je papa Patrick, die alles filmt, roepen. “Pas op, pas op.”

De vader - zelf een fervent fietser - kon de man doen stoppen. Die verklaarde dat hij zijn bel had gebruikt. Geëxcuseerd heeft hij zich niet. De familie diende intussen klacht in bij de politie.

De beelden worden massaal gedeeld op Facebook. Het filmpje werd al meer dan 30.000 keer bekeken. “Geen geweld jongens, laten we niet vergeten dat het Kerstmis was”, schrijft iemand.

De GRACQ, de Franstalige tegenhanger van de Fietsersbond, is niet te spreken over “het onacceptabele gedrag”. Als fietser moet hij voorrang verlenen aan zwakkere weggebruikers. “En deze regel geldt ook voor paden in natuurgebied”. Het is niet helemaal duidelijk of de man er überhaupt wel mocht fietsen.