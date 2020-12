Jorik Hendrickx coachte zus Loena naar winst in Boedapest na (te) veel blessureleed: “Ik bleef maar wenen, van geluk”

2020 een klotejaar? Niet voor Jorik Hendrickx (28), gewezen topper in het kunstschaatsen en nu coach van zijn zus Loena (21). Hun jaar in één beeld gevat: de kiss and cry-zone in Boedapest, hun enige competitie dit jaar. Op de plek waar kunstschaatsters en coach doodnerveus op hun punten wachten, bleef Loena huilen, dolgelukkig na het einde van anderhalf jaar blessureleed.