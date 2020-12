AA Gent-spits Roman Yaremchuk excuseert zich na rode kaart en bizarre duw: “Ik ben beschaamd over mijn gedrag”

AA Gent pakte in de voorbije drie wedstrijden 9 op 9, maar zag een vierde opeenvolgende zege in rook opgaan. Daar zorgde Roman Yaremchuk voor in de uitmatch tegen KV Kortrijk. De Oekraïense spits pakte halverwege de eerste helft al een directe rode kaart nadat hij plots een stevige duw uitdeelde aan Petar Golubovic. De Buffalo’s verloren uiteindelijk, ondanks een resem kansen, met 1-0 in het Guldensporenstadion.