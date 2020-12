Manchester City en Everton laten zich niet verrassen op Boxing Day en zetten leider Liverpool onder druk

Manchester City kreeg na een kwartiertje spelen de eerste echt grote kans tegen Newcastle United en het was meteen raak: Gündogan zorgde op aangeven van Sterling voor de 1-0. Dat was ook de ruststand, ondanks twee goede kansen voor Kevin De Bruyne: Newcastle-doelman Karl Darlow bracht tweemaal knap redding.

Kappen, kijken... en dan op het juiste moment terugleggen! 👏⏳ pic.twitter.com/TQTHSNLoa6 — Play Sports (@playsports) December 26, 2020

Vroeg in de tweede helft stelde City orde op zaken: de 20-jarige Ferran Torres zorgde voor de 2-0. Minuten later trof Bernardo Silva de paal. Gescoord werd er nadien niet meer, hoewel Darlow nog eens goed tussenkwam op een poging van Agüero. Eindstand: 2-0.

Everton op de valreep voorbij rode lantaarn

In Sheffield had Everton het een stuk lastiger. De Toffees leken lange tijd op weg naar een brilscore tegen de rode lantaarn, die bovendien nog maar 2 schamele puntjes gescoord had in de eerste 14 wedstrijden. Gelukkig voor Everton was er nog Gylfi Sigurdsson, die hen in de 80ste minuut redde met de enige goal van de match: het werd 0-1.

In de stand is Liverpool nog steeds leider met 31 punten, maar de landskampioen speelt zondag nog tegen West Bromwich - de voorlaatste in de Premier League. Everton is tweede met 29 punten. Manchester City is vijfde met 26 punten, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan Everton.