Standard ontslaat Philippe Montanier na thuisnederlaag tegen STVV

Na een 4 op 24 is het huwelijk tussen Standard en Philippe Montanier voorbij. De Franse T1 werd kort na de 1-2-thuisnederlaag tegen STVV ontslagen. Dat liet Alexandre Grosjean, CEO van de Rouches, na de partij weten. “Een paar minuten geleden hebben we meneer Montanier medegedeeld dat we uit elkaar gaan. Het is duidelijk dat je na acht matchen zonder zege en vier nederlagen op rij, waarvan de twee laatste telkens tegen de rode lantaarn, geen houdbare situatie meer hebt voor een club als Standard.”

“In menselijk opzicht was dit geen gemakkelijk besluit”, ging Grosjean verder. “We waren een project ingegaan, maar op een gegeven moment functioneert het niet meer zoals je zou willen. We moeten uit deze negatieve spiraal komen. Zestien dagen geleden speelden we nog een goede match tegen Benfica en hadden we kunnen winnen. Na Moeskroen vorige week hebben we ons de vraag gesteld of dit zo verder kon. We beslisten om Montanier nog een kans te geven. Maar je wist ook dat wanneer je niet van STVV kon winnen, dat je dan de knoop moest doorhakken. Het was nu het moment, met een korte winterstop die voor de deur staat”, aldus Grosjean.

“Het blijft jammer, want we hebben ook mooie momenten met Montanier beleefd. We kwalificeerden ons voor de Europa League na drie voorrondes. Een mooie prestatie. Ik denk ook aan de thuismatch tegen Club Brugge. Het zat Montanier ook niet mee op bepaalde momenten. Zinho Vanheusden raakte geblesseerd, er was de coronacrisis en wij missen onze supporters in het stadion heel hard.”

Opvolging

Over de opvolger van Montanier wou Grosjean het nog niet te veel hebben. “Het is nog te vroeg om daarover te praten, maar we bekijken meerdere pistes. Die ga ik hier niet bespreken. Of we een terugkeer van Michel Preud’homme uitsluiten? Ik kan daar geen antwoord op geven. Op 4 januari hervatten we de trainingen en idealiter hebben we dan een nieuwe coach voor de groep staan.”