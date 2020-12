Hoge boetes voor knuffelen tijdens match missen hun effect niet: zo vierden voetballers hun goals op het veld

Tot tienduizend euro ‘administratieve vergoeding’ voor een knuffel: op zondag gingen de eerste aangepaste Pro League-voetbalmatchen van start, strak vastgeriemd in een streng nieuw protocol. Wie te veel euforie, trots of broederliefde rondstrooide op het veld en zo de coronaregels overtrad, mocht dokken. En dus ging het voetbal gisteren op het vuistje. Groepsknuffels maakten plaats voor high fives of zelfs een dansje, en slechts één keer trok een coach zijn matchwinnaar toch even kort tegen zijn gilet. “Emoties bannen, dat gaan we niet doen.”