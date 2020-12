Kerstwonder in Londen: Arsenal verslaat Chelsea in derby en kan na 2 op 21 eindelijk nog eens winnen

Arsenal ontwikkelde zich de voorbije twee maanden tot het lachertje van de Engelse Premier League. De Gunners konden zeven opeenvolgende competitiewedstrijden niet winnen en gleden af naar een 15de plek in de stand, tot zich op Boxing Day een kerstwonder voltrok: Arsenal hakte zaterdagavond stadsgenoot Chelsea in de pan. De derby eindigde op 3-1 in het voordeel van de thuisploeg.

Arsenal-coach Mikel Arteta begon minus enkele sterkhouders aan de derby. De Brazilianen David Luiz, Willian en Gabriel waren allen afwezig door ziekte, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang op de bank begon. Onder meer de 20-jarige Emile Smith Rowe kwam daardoor in de ploeg.

In de eerste minuut was het al bijna raak voor Arsenal: Gabriel Martinelli mikte het leer maar net naast de paal. Chelsea kon even later zelf een prima tegenprik op poten zetten: Mason Mount vond eveneens het doel niet. Daarna was het een tijdje wachten op grote kansen.

Na een dik halfuur spelen kreeg Arsenal een penalty na een wilde tackle van Reece James. De VAR werd er nog even bijgehaald, maar de elfmeter zou genomen worden. Alexandre Lacazette miste niet.

Kort voor de pauze werd Arsenal helemaal op rozen gezet na alweer een stilstaande fase. Deze keer was het Granit Xhaka die op een vrije trap het net vond: de Zwitser krulde de bal heerlijk in de rechterbovenhoek. 2-0 bij de rust, en dat tegen nummer vijf Chelsea: de fans van de Gunners konden het wellicht amper geloven na de malaise van de voorbije weken.

In de tweede helft kwam Arsenal met vertrouwen het veld op. Dat loonde, want Bukayo Saka maakte er net voor het uur 3-0 van door op heerlijke wijze via de paal te scoren.

Ook na de derde goal bleven de beste kansen voor de thuisploeg. Chelsea-goalie Mendy moest een fenomenale redding uit de handschoenen schudden om Martinelli nog van de 4-0 te houden. Toch pikte ook Chelsea nog een doelpuntje mee. Tammy Abraham scoorde de 3-1 in de 87ste minuut, maar het was te laat om nog een nederlaag te vermijden. Jorginho miste namens Chelsea ook nog een penalty: Leno redde zijn elfmeter.

De drie punten zijn voor Arsenal meer dan welkom: het is hun eerste zege in de Premier League sinds 1 november, in de daaropvolgende zeven wedstrijden werden amper twee punten gescoord. Arsenal is zo weer wat verder weg van de ploegen die onder de degradatiestreep staan. De Gunners staan nu op een gedeelde 14de plek met promovendus Leeds United, dat zondag nog speelt tegen Burnley. Fulham, dat op de hoogste degradatieplek staat, heeft 6 punten minder.

Chelsea deelt de vijfde plek met Aston Villa, Tottenham en Southampton: die vier clubs hebben elk 25 punten. Leider Liverpool heeft er 31, maar speelde wel een wedstrijd minder dan Chelsea.