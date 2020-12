Cercle Brugge pakt 0 op 15 na late tegengoal én penaltymisser in 90ste minuut tegen Zulte Waregem

Met Zulte Waregem en Cercle Brugge stonden twee ploegen tegenover elkaar die de punten goed kunnen gebruiken. Beide ploegen stonden samen op een gedeelde dertiende plaats en konden mits een zege dus een kloofje slaan. Francky Dury kon bij Zulte Waregem terug rekenen op de ervaring van Laurens De Bock , terug uit schorsing, en Olivier Deschacht, terug na een rugblessure. Pletinckx en de geschorste Bianda verdwenen uit de ploeg. Ook bij Cercle twee wijzigingen: Paul Clement dropte de van blessures herstelde Biancone en Taravel terug in de basis. Vitinho kreeg opnieuw een aanvallende rol toebedeeld.

Spel zorgt niet voor verwarming

Het was ijzig koud aan de Gaverbeek en ook aan het spel konden we ons niet echt verwarmen. Het geplaagde veld maakte voetballen niet gemakkelijk en te vaak liepen potentieel gevaarlijke combinaties spaak. “Trap maar lang op Ibrahima (Seck, nvdr.), uitvoetballen is op dit veld te gevaarlijk”, hoorden we Francky Dury niet onbegrijpelijk roepen naar zijn doelman. Cercle probeerde wel iets vaker de bal te laten rondgaan en toonde zich bij momenten ook dominant, maar de laatste pas liet keer op keer de wensen over.

© BELGA

Had de vereniging in de eerste helft het betere van het spel, dan waren de beste kansen wel voor de thuisploeg. Na pakweg twintig minuten mocht Kainourgios van de Cercle-defensie onbedreigd indribbelen en vrij aanleggen. De Griek haalde verschroeiend uit, maar Didillon duwde de bal met een prima parade tegen de dwarsligger. De kans luidde enkele goede minuten in voor de thuisploeg, want even later moest Marcelin zijn doelman te hulp snellen om een trap van Seck van de lijn te halen. Cercle kon wel enkele keren dreigen via Ugbo, maar maakte in de eerste vijfenveertig minuten nooit écht aanspraak op de openingstreffer.

Cercle domineert

Ook in de tweede helft was de eerste grote kans voor de thuisploeg, maar opnieuw ging Didillon goed een schot van Govea ging Didillon opnieuw goed plat. Bostyn volgde aan de overkant zijn voorbeeld bij een poging van Vitinho. Het spelbeeld van de eerste helft zette zich door: Cercle domineerde, maar opnieuw was de grootste kans voor Zulte Waregem. Deschacht recupereerde de bal, leverde hem in bij Bruno en begon aan de grote oversteek. Hij kreeg de bal ook terug en nam hem in één tijd op de slof, maar zijn poging ging rakelings naast.

© BELGA

Naarmate de tweede helft vorderde werd Cercle wel steeds gevaarlijker. Eerst verstuurde Hazard een afgemeten voorzet richting Hoggas, maar die miste zijn kopbal volledig. Nog geen twee minuten later was Cercle daar al opnieuw: Hoggas kon alleen op Bostyn af, maar die laatste trok aan het langste eind. In de herneming kon ook Musaba niet scoren. Een doelpunt hing in de lucht en Cercle kwam ook steeds dichter bij de openingstreffer. Nu zag Musaba zijn poging uiteenspatten op het doelkader.

Dompé maakt het af

En hoe gaat dat dan in het voetbal als je zelf de kansen mist? Juist ja, dan valt de goal aan de overkant. Deschacht intercepteerde opnieuw uitstekend de bal en stuurde Dompé perfect de ruimte in. Die verschalkte Didillon met een plaatsbal. 1-0 voor Zulte Waregem. Cercle hing in de touwen, maar kreeg vanop de stip nog dé kans om de gelijkmaker te maken. Maar ook die kans wrong Cercle, in de persoon van Hoggas, de nek om. Bostyn hees zich bij Essevee in de heldenrol door de bal tot twee keer toe uit zijn doelvlak te ranselen.

© Photo News

Die cruciale redding zou zijn team uiteindelijk de drie punten bezorgen. Scoren lukte niet meer voor de bezoekers Gevleide zege voor Zulte Waregem, dat wel, maar dat zal Francky Dury. en co. worst wezen. Door de zege springt Zulte Waregem naar de twaalfde plaats. Cercle Brugge pakt 0 op 18 en blijft onderin hangen.

Zulte Waregem: Bostyn, Opare, Humphreys, Deschacht, De Bock, Govea (90’ Sissako), Marcq, Seck, Kainourgios (74’ Dompé), Bruno, Vossen (90’ Pletinckx)

Cercle Brugge: Didillon, Biancone, Marcelin, Taravel, Velkovski, Musaba, Vanhoutte (71’ Dekuyper), Hoggas, Vitinho (62’Hotic), Hazard, Ugbo

Doelpunten: 83’ Dompé (Deschacht) 1-0

Gele kaarten: 43” Marcq (fout), 65’ Velkovski (fout), 66’Opare (fout), 86’ Dompé (spelbederf), 90’ Marcelin (fout)

Rode kaarten: geen

Toeschouwers: geen

Scheidsrechter: Christof Dierick