Sandrine Tas benadert persoonlijk record op 1500 meter

Sandrine Tas heeft zaterdag in het Nederlandse Heerenveen haar eerste wedstrijd van het schaatsseizoen gereden. In de marge van de kwalificatieraces van de Nederlanders voor de internationale toernooien noteerde Tas op de 1500 meter 2:04.94.

Dat is een fractie boven haar persoonlijk record dat sinds 6 oktober 2019 op 2:04.33 staat. Kort na die toptijd kwam Tas in het Duitse wintersportoord Inzell zwaar ten val, waardoor het seizoen op een mislukking uitdraaide.

Tas reed in Heerenveen alleen. Haar tegenstandster, de Britse Elia Smeding, had op het laatste moment afgezegd. “De tijd viel een beetje tegen”, aldus Tas. “Op training had ik vorige week al 2:01.67 gereden. Ik ben nog te wisselvallig.” De beste Nederlandse bij de kwalificatiewedstrijd, Antoinette de Jong, was tien seconden sneller: 1:54.27.

Zondag komt de tweede Belgische schaatsster, Stien Vanhoutte, op de 500 meter in actie. Tas en Vanhoutte maken deel uit van een groep inline skaters die zich tot schaatsers laten “omscholen”. Ze wonen al maanden in Heerenveen en konden door de lockdown niet voor de feestdagen even naar huis in West-Vlaanderen.