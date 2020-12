Uitstekende Youri Tielemans levert voor Leicester City absolute topprestatie af tegen Manchester United

Leicester City, met Youri Tielemans en Timothy Castagne de hele wedstrijd op het veld, heeft zaterdagmiddag in eigen huis 2-2 gelijkgespeeld tegen Manchester United. Hoewel er een paar mooie doelpunten bijzaten, was het na afloop toch vooral likkebaarden bij de statistieken die Youri Tielemans kon voorleggen.

Tielemans liet dan wel geen goal of assist optekenen, toch was de Rode Duivel outstanding in de topper tegen Man United. Op het middenveld zette hij gedurende 90 minuten de lijnen uit voor de thuisploeg. Meeste baltoetsen (107), meeste passes (79), meeste balrecuperaties (14), meeste gewonnen duels (12)… Tielemans zijn cijfers spreken voor zich.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ondanks de topprestatie van Tielemans kwam Leicester niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Halverwege de eerste helft kwamen de Foxes op achterstand na een doelpunt van Marcus Rashford. De assist kwam van Bruno Fernandes,die zijn voet nog net tegen het leer kon zetten en de bal zo op een presenteerblaadje aan Rashford kon aanbieden.

Op het half uur knalde Harvey Barnes de thuisploeg langszij. Met zijn mindere linker schoot de winger Leicester van buiten de zestien de 1-1 enig mooi tegen de netten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na de rust was het opnieuw Man United dat als eerste tot scoren kwam. Invaller Edinson Cavani bereikte Bruno Fernandes met een goede steekpass. De Portugese middenvelder kroop nu in de rol van afwerker en maakte zijn tiende van het seizoen.

Een aantal minuten later sleepte Jamie Vardy - wie anders - toch nog een gelijkspel uit de brand voor Leicester. Al het twaalfde competitiedoelpunt voor de 33-jarige goaltjesdief. Door het gelijkspel komen beide ploegen een puntje dichter bij leider Liverpool. Leicester is tweede op drie punten, Man United is derde en volgt op vier punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen