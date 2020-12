Tarieven huisvuilbelasting

In juli besloot Kinrooi al om het systeem van huisvuilophaling in grijze containers te verlengen tot 2028. “Door een nieuwe aanbesteding van Limburg.net zal de afvalfactuur lichtjes stijgen”, aldus Brouns. “Afhankelijk van de gezinssituatie gaat het om een verschil tussen 13 en 19 euro per jaar. Het aantal kilo’s dat men gratis mag meegeven, blijf gelijk: van 60 kg voor een eenpersoonsgezin tot 180 kg voor gezinnen vanaf 4 personen.”