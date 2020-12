Sven Nys foetert na val van Toon Aerts bij start in Heusden-Zolder: “Ik kom hier al 20 jaar, al 15 keer waren er daar problemen”

Voor Toon Aerts zat een echt topresultaat er nooit in tijdens de Superprestigemanche in Heusden-Zolder. De Rijkevorselnaar kwam in de eerste bocht van de wedstrijd al ten val, en zijn ploegmanager Sven Nys spaarde zijn kritiek op die bocht niet. “Vorig jaar lag er hier ook eentje met een sleutelbeenbreuk”, foeterde Nys.

LEES OOK.Mathieu van der Poel knalt onbedreigd naar zege in Heusden-Zolder na lekke band Wout van Aert, Eli Iserbyt komt zwaar ten val

“Ik kom hier al 20 jaar, en al 15 keer waren er problemen in die eerste bocht”, zegt Nys. “Vorig jaar lag er hier ook eentje met een sleutelbeenbreuk. Nu was voor veel renners de koers al gedaan nog voor ze begonnen was. Ik rij veel liever 10 keer de Skiberg naar beneden dan dat ik hier 1 keer in een peloton die eerste bocht moet nemen”, sakkerde de ploegmanager van Telenet Baloise Lions nog tijdens de wedstrijd.

Na afloop nuanceerde Mario De Clercq de kritiek van zijn oude concurrent. “Het is al enkele jaren zo. Die rechte lijn is zo lang dat je zo’n hoge snelheden haalt, en ze moeten ergens een bocht maken. Die eerste bocht zal hier altijd moeilijk zijn”, vertelde de ploegleider van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Een flauwere bocht kan, maar dan gaan ze er nog altijd aan 45 kilometer per uur invliegen. Wij zeggen altijd dat iemand die remt, altijd verloren is. Je moet altijd als laatste remmen en dat zorgt voor veel problemen.”

Aerts kwam vorig jaar ook ten val

Toon Aerts zelf deed na de cross ook zijn verhaal. “Ik kwam op bijna dezelfde manier als vorig jaar ten val. Toen was het Zdenek Stybar die zichzelf niet meer tot stilstand kon brengen, waardoor ik samen met hem viel. Dit keer was het mijn goede vriend en teammaat Yentl (Bekaert, nvdr.) die daar viel. Dat gebeurt absoluut niet met opzet, dus Yentl moet daar zeker niet van wakker liggen. In principe denk je dan wel dat die koers om zeep is, maar ik ben toch nog kunnen terugkomen.”

“Ik kon er vorig jaar ook niets aan doen, want dan komen van achteruit jongens die een opening proberen te vullen. Dat gebeurt elke week, maar als er dan zo’n bocht van 180 graden volgt, is dat moeilijk”, legt Aerts uit. “Die bocht ligt er natuurlijk wel al meer dan 10 jaar, iedereen weet dat, maar het is wel spijtig dat je de podiumstrijd wel mist daardoor.” Aerts mocht ondanks zijn val wel Heusden-Zolder verlaten als leider in de Superprestige.