Leicester City en Manchester United delen de punten

Manchester United kwam na 22 minuten op voorsprong in het King Power Stadium. Marcus Rashford trapte de 0-1 voorbij Kasper Schmeichel. De Foxes kwamen op het halfuur langszij, dankzij een knap afstandsschot van Harvey Barnes. In de 79e minuut leek Bruno Fernandes het lot van Leicester te bezegelen, maar de onvermijdelijke Jamie Vardy (85.) besliste daar anders over.

Bij Leicester City stonden Timothy Castagne en Youri Tielemans de hele wedstrijd op het veld. Dennis Praet bleef op de bank.

In de stand is Leicester City tweede met 28 punten, op drie punten van leider Liverpool. The Reds ontvangen zondag nog West Bromwich Albion. Manchester United, dat een match minder speelde dan Leicester, is derde met 27 punten.