Amerikaan Sterling Gibbs trekt naar Telenet Giants Antwerp

Sterling heeft na zijn opleiding in de States bij Kormend (Hongarije), Indios de San Franciso (Dominicaanse Republiek), Nizhny Novgorod (Rusland), Kaposvari KK (Hongarije), Kolossos Rodou (Griekenland), Nantes (Frankrijk), Bratislava (Slovakije) en Primorska (Slovenië) gespeeld. Met Novgorod kwam hij drie jaar geleden nog in de Champions League tegen Telenet Giants Antwerp uit. Bij Primorska tekende hij voor een gemiddelde van 12 punten, 3 rebounds en 2 assists. “Sterling Gibbs was tot maart aan de slag in Primorska.

De voorbije periode trainde hij mee met NBA-club Brooklyn Nets. Hij is een talentvolle speler die voor zichzelf en voor zijn ploegmaats kan creëren. Hij heeft ook een excellent driepuntshot. We geloven in onze jonge spelers die de volgende maanden alle kansen zullen krijgen, maar in de kerstbreak konden we deze opportuniteit niet lagen liggen. Met de zware januari maand voor de boeg was versterking welkom. Gibbs tekende tot het einde van het seizoen met een try-out periode tot einde januari,” zei sportief manager Guy Muya.