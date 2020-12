Meer duidelijkheid over volgorde vaccinatie: eerstelijnszorg en ziekenhuizen mogelijk vanaf maart

De experten van de “taskforce operationalisering van de vaccinatiestrategie” hebben meer duidelijkheid gegeven over de vaccinatiestrategie. — © Photo News

De experten van de “taskforce operationalisering van de vaccinatiestrategie” hebben zaterdag in een Zoom-sessie meer duidelijkheid gegeven over de fasering van de vaccinatiestrategie. Eerst zijn de woonzorgcentra aan de beurt, nadien volgt het ziekenhuispersoneel.

De fase 1A van de vaccinatiestrategie omvat het beschermen van de bewoners in de woonzorgcentra en het zorgpersoneel. Maandag worden symbolisch de eerste personen in drie geselecteerde woonzorgcentra in de drie gewesten gevaccineerd. Vanaf 5 januari start de echte vaccinatiestrategie.

Tegen eind februari hoopt de taskforce operationalisering van de vaccinatiestrategie rond te zijn in de woonzorgcentra, wat betekent dat vanaf maart het ziekenhuispersoneel en het personeel in de eerstelijnszorg aan de beurt is. Deze fase omvat ook de tehuizen voor gehandicapten.

In fase 1B worden de risicopatiënten zoals mensen met chronische ziektes en 65-plussers gevaccineerd. Qua timing wordt hier gemikt op de maand mei, maar de snelheid hangt ook af van de bevoorrading van de vaccins. Momenteel is in Europa enkel het Pfizer-vaccin goedgekeurd.