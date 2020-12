Mathieu van der Poel knalt onbedreigd naar zege in Heusden-Zolder na lekke band Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft voor de vierde opeenvolgende keer de GP Eric De Vlaeminck in Heusden-Zolder gewonnen. De wereldkampioen reed in de tweede ronde weg nadat Wout van Aert een lekke band opliep en werd nadien nooit meer bedreigd. Van Aert knokte zich nog terug naar een tweede plek voor Lars van der Haar. Eli Iserbyt kwam zwaar ten val en reed de wedstrijd niet uit, waardoor Toon Aerts de nieuwe leider is in de Superprestige.

LEES OOK. Superprestige-leider Eli Iserbyt afgevoerd na zware valpartij in Heusden-Zolder

Sommige dingen veranderen nooit, ook niet in coronajaar 2020: op tweede kerstdag stond zoals altijd de GP Eric De Vlaeminck in Heusden-Zolder op het programma. Toch was er wel enige verandering te merken: voor het eerst was de wedstrijd onderdeel van de Superprestige, terwijl de cross in Limburg vroeger altijd vaste prik was op de kalender van de Wereldbeker. Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren er opnieuw bij, Eli Iserbyt verdedigde een voorsprong van 4 punten op Toon Aerts.

Lang moesten de tv-kijkers niet wachten op het eerste spektakel, want in de eerste bocht kwam Toon Aerts al meteen ten val. De Rijkevorselnaar verloor daarmee een pak tijd en hield ook onder meer Tom Pidcock en Michael Vanthourenhout op. Wout van Aert trok het zich niet aan legde er helemaal voorin de pees op.

Lekke band

Heel lang duurde het openingsoffensief van Van Aert niet, want de drievoudig wereldkampioen kreeg - net zoals grote concurrent Van der Poel in Herentals woensdag - af te rekenen met een lekke band. Van Aert moest nog een eind naar de materiaalpost en verloor dus in de openingsronde al meteen een pak tijd. Samen met Aerts, Pidcock en Vanthourenhout moest hij dus een pak tijd goedmaken.

Mathieu van der Poel rook intussen zijn kans. De man met de regenboogtrui draaide het gashendel open. Eli Iserbyt, Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Corné van Kessel en Daan Soete moesten er onverbiddelijk af: de wereldkampioen was gaan vliegen.

Iserbyt afgevoerd

In de achtervolging sloeg het noodlot in de derde ronde toe voor Iserbyt. De Europese kampioen kwam stevig ten val nadat hij een nadarhek raakte en moest afgevoerd worden met een ambulance. De koers wacht echter op niemand: Van der Poel liep intussen steeds verder uit, terwijl Van Aert aansloot bij de eerste achtervolgers. Dat waren Sweeck, Van der Haar, Soete, Vanthourenhout en Van Kessel.

Van der Poel bouwde zijn voorsprong uit tot een kleine minuut, terwijl Van Aert een paar prikjes uitdeelde in de groep achtervolgers. Toon Aerts deed intussen zijn uiterste best om bij die groep te komen. Tom Pidcock kon op zijn beurt niet meespringen met de man van Telenet Baloise Lions.

In de voorlaatste ronde slaagde Van Aert er toch in om zijn kompanen af te schudden. Maar Van der Poel bedreigen zat er uiteraard niet meer in: de voorsprong van 40 seconden was geruststellend voor de Nederlander, die ook in de slotronde niet meer in de problemen kwam en zo voor het vierde opeenvolgende jaar won in Heusden-Zolder. Van Aert en Van der Haar mochten mee op het podium. Toon Aerts werd zevende en neemt zo de leidersplek van Iserbyt over: hij heeft nu 4 punten voorsprong op de Bavikhovenaar.