Uitblinker Noa Lang dirigeert Club Brugge voorbij Eupen (ondanks rode kaart Hans Vanaken)

Was het de kerstkalkoen? Of toch die lege tribunes? Het veld dat stilaan opnieuw toe is aan vervanging? Club Brugge was tijdens de eerste helft ronduit ondermaats. Akkoord, Eupen had de bus geparkeerd - dat hadden ze bij blauw-zwart wel kunnen denken. En er waren frustrerende foutjes. Alle trucjes werden bovengehaald om snel combinatievoetbal te belemmeren. Maar het mocht op alle vlakken gewoon wat meer zijn bij de mannen van Clement. Er was overwicht en balbezit, maar de finesse en ideeën in en rond de zestien ontbraken. Een schot van Diatta op Defourny moest ons warm houden. En aan de overkant moest Mignolet ook eens tussenkomen. Verder waren er voor de rust gewoon géén kansen. Het zou zo een match worden waarbij Club moest blijven beuken om toch maar eens een gaatje te vinden. Dat probeerde het wel, maar het resultaat was een gedrocht van een eerste helft.

© Photo News

Club met tien na rood Vanaken

Een kwartiertje pauze en analyse tijdens de rust brachten soelaas. Club kwam gemotiveerd uit de kleedkamer en scoorde al na tien minuten... na een messcherpe counter. Diatta stak de spurtende Lang perfect in het straatje, en de Nederlander legde de bal met een fijne toets over Defourny in het hoekje. Opluchting bij Club: de ban was gebroken. Niet veel later stond de 2-0 zelfs al op het bord. De Ketelaere kopte perfect door tot bij Lang, die opnieuw rustig en beheerst afwerkte. Een verre De ex-Ajacied zit ondertussen al aan vijf goals in de competitie bij Club Brugge. Straks krijgt hij het gezelschap in de kleedkamer van Bas Dost, een landgenoot die naar verluidt ook wel een goaltje kan maken. Maar op boxing day was het podium nog eventjes voor Lang alleen.

Club Brugge was nu volledig los en ging op zoek naar de 3-0. Diatta kreeg alleen voor Defourny de beste kans daartoe, maar de Senegalees stootte op de doelman. Het slot van de match had nog héél wat in petto. Zo moest Vanaken plots met een rode kaart naar de kant toen hij op de enkel van Beck ging staan. De VAR checkte nog, maar keurde de beslissing van Verboomen goed. Een strenge beslissing, al was er ook begrip. Vanaken - die normaal àlles speelt - kwam te laat. Maar ook tegen tien Bruggelingen bleek Eupen geen bedreiging meer. Club scoorde zelfs nog een derde keer: alweer Lang bediende de ingevallen Okereke perfect, en de Nigeriaan legde de bal precies in het hoekje. Club gaat zo zeker als leider de korte winterstop in. Het herneemt op 10 januari tegen Sint-Truiden, al zal dat voor de eerste keer sinds lang zonder Vanaken zijn.

