Superprestige-leider Eli Iserbyt afgevoerd na zware valpartij in Heusden-Zolder

Brute pech voor Eli Iserbyt op tweede kerstdag. De Europese kampioen kwam tijdens de Wereldbekermanche in Heusden-Zolder lelijk ten val en moest daardoor de strijd staken. Iserbyt werd van het parcours gedragen en is afgevoerd met een ziekenwagen. Er wordt gevreesd voor een elleboogbreuk.

Bij de valpartij - die buiten beeld gebeurde - zou de rechterelleboog van de Bavikhovenaar geraakt zijn. Volgens berichten van de koersdirecteur zou er vrees zijn voor een elleboogbreuk.

Bondscoach Sven Vanthourenhout zag het ongeval wel gebeuren. “Hij raakte een nadarhek en daarbij maakte zijn elleboog een rare beweging. Hij had enorm veel pijn en had ook moeite om bij bewustzijn te blijven. Hij lag ook op de koude grond, dus we probeerden hem warm te houden. We hebben hem ook van het terrein weggehaald, want de koers gaat natuurlijk gewoon door. Hopelijk valt het mee, maar laat ons vooral afwachten.”

Ook Mario De Clercq zag het ongeval gebeuren en droeg zijn pupil van het parcours. “Ik denk dat hij met zijn pedaal het hek raakte en daarna met de elleboog tussen twee nadars bleef hangen. De dokter van de organisatie zegt dat het een elleboogfractuur is. Als dat klopt, is het seizoen gedaan. Maar ze zijn nu in het ziekenhuis van Heusden-Zolder foto’s aan het nemen, daarna gaan we zeker weten wat het is. Hopelijk is de elleboog toch niet gebroken.”

Voor Iserbyt is zijn opgave in Heusden-Zolder alvast een stevige streep door de rekening, los van eventuele blessures: hij speelt zijn leidersplaats in de Superprestige immers kwijt. Enkel de Noordzeecross in Middelkerke staat hierna nog op het programma.