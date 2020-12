Ruben Weytjens waarschuwt: “Er is morgen zwaar weer op komst”

“We verwachten zondag windsnelheden van 80 tot 90 kilometer per uur, wat echt wel stevig is”, waarschuwt weerman Ruben Weytjens. “Vanaf middernacht begint het, en dat zal aanhouden tot zondag 17.00 uur. Officieel mag ik dit geen storm noemen, dus hou ik het op zwaar weer, maar ik denk wél dat de mensen zullen schrikken. Dit geldt trouwens voor de hele provincie: het betreft een weerzone die traag vanaf de kust over Limburg naar Duitsland trekt. Ik verwacht dat er nogal wat trampolines het luchtruim zullen kiezen, dus: maak ze goed vast nu het nog kan. En ik zou ook afraden om zondag te gaan wandelen. Zeker in de bossen kan het gevaarlijk worden, want er kan van alles naar beneden komen en op sommige plaatsen zal meer dan 10 liter neerslag per vierkante meter vallen.”

Extra waakzaam in de Ardennen

Ruben maakt ook nog van de gelegenheid gebruik om mensen, die een uitstap naar de Ardennen hadden gepland, op andere gedachten te brengen. “Het is er nu één grote overrompeling van toeristen”, zegt hij. ”Zaterdagochtend waren alle parkings volzet, dat baart me echt zorgen voor zondag. Ik kan het dan ook niet genoeg herhalen: blijf zondag weg uit de Ardennen. Want ik ben bang dat er ongelukken zullen gebeuren in de bossen, met die dikke pakken sneeuw die er in de bomen hangen.”