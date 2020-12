Afvalsorteerder ontdekt net op tijd een kat tussen het vuilnis

Het diertje ontsnapte dankzij de man aan de dood. De kat was duidelijk iemands huisdier geweest: hij was doorvoed, proper en verzorgd. “Mensen kunnen zo gemeen zijn, het is bijna verrassend.”, zegt Igor Perfilyev, de verantwoordelijke van het bedrijf, “Een klein beetje verder en de kat zou in de separator gevallen zijn. Het dier raakte gelukkig niet gewond, het was enkel erg bang.” Intussen heeft de kat een beter leven: hij werd geadopteerd door een regionale minister en kreeg zelfs een eretitel. Het ministerie zoekt nu een naam voor de kat.

Het is niet de eerste keer dat een dier er tussen het afval terechtkomt: het is al de derde keer in zeer korte tijd dat de sorteerders dieren vonden. Eerder werden er al schildpadden en een Afrikaanse egel gevonden.

(tact)