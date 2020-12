De wetenschapper die ons gedrag accuraat voorspelde: “Jammer dat niet iedereen objectief probeerde te blijven”

Terwijl in maart de wildste voorspellingen over het verloop van de coronacrisis de ronde deden, hield biostatisticus Niel Hens (43) zich stil. “Omdat ik wist dat het ging afhangen van het gedrag van de mensen”, zegt hij. Het computermodel dat zijn team bouwde, bleek dat gedrag accuraat te voorspellen. En soortgelijke modellen worden nu in verschillende landen gebruikt. “Ik ben niet beroemd geworden, maar dat was ook niet het opzet.”