Leuk kerstcadeau: onfortuinlijke Fransman krijgt dan toch bolletjestrui die hij in de Tour nooit kon dragen

De Franse wielrenner Anthony Perez (Cofidis) heeft er een fijne Kerst opzitten. De kerstman bracht hem immers de bolletjestrui die hij in de Tour veroverde maar nooit kon dragen als gevolg van een valpartij.

De derde Touretappe was de rit waarin Perez zijn slag wilde slaan. Hij raakte voorop met onder andere Benoît Cosnefroy (AG2R). Perez toonde zich die dag duidelijk de betere en kwam tot twee keer toe voor Cosnefroy over de top van een gecatalogeerde helling. Waarmee Perez de bolletjestrui van zijn landgenoot zou overnemen.

Merci @LeTour et @cedvasseur pour le cadeau et joyeux Noël à tous 😘 pic.twitter.com/iBdGDKgsC3 — Perez Anthony (@PerezAnthony1) December 25, 2020

We schrijven ‘zou’ want even later kwam het bericht dat Perez de wedstrijd had verlaten. De onfortuinlijke Fransman was in een afdaling tegen de eigen ploegwagen gereden nadat die na een bocht plots in de remmen moest voor andere, stilstaande voertuigen. Diagnose: twee gebroken ribben een klaplong, hechtingen in rug en knie en… opgave. Weg bolletjestrui, weg podiumceremonie.

Om het leed enigszins te verzachten trok Cofidis-manager Cedric Vasseur richting Tourorganisatie met de vraag of zij Perez als kerstcadeau alsnog een bolletjestrui konden bezorgen. Aldus geschiedde. Perez was duidelijk in zijn nopjes met het kerstgeschenk, bijna vier maand nadat hij met dezelfde trui op het Tourpodium had moeten staan.

Er was trouwens nog meer goed nieuws ten huize Perez. Hij en zijn vriendin maken zich immers klaar voor gezinsuitbreiding.