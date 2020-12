Hasselt

Het zevendaags gemiddelde van het aantal nieuwe coronabesmettingen voor Limburg is op tweede kerstdag met 0,09 procent gedaald. Dat lijkt miniem en toch is dat goed nieuws. “Omdat we op kerstdag nog een stijging van 8 procent zagen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.”De trend in Limburg lijkt nu opnieuw te dalen, zoals in de rest van Vlaanderen.”