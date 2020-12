Familie Bryant viert voor het eerst kerst zonder Kobe en Gianna: “Voor altijd samen”

Ook de familie van de eerder dit jaar bij een helikopterongeval overleden Kobe Bryant vierden dit jaar Kerst. Echtgenote Vanessa stond stil bij haar overleden man Kobe en dochter Gianna.

“We zijn altijd samen, nooit apart. Altijd samen in onze harten”, schreef de echtgenote van de overleden NBA-ster van de Los Angeles Lakers bij een familiefoto op Instagram. Op 26 januari kwamen Kobe Bryant (41), zijn dochter Gianna (13) en nog 7 inzittenden om het leven bij een helikoptercrash. Kobe Bryant was die dag op weg naar de Mamba-academie, een basketbalcomplex dat zijn bijnaam draagt en waar Gianna een wedstrijd ging spelen.

(cpm)