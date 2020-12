Denise Betsema vocht zich na zware periode opnieuw naar de veldrittop

De veerboot uit Texel vaart in deze eindejaarsperiode later uit, dus moest ze op Kerstmis al naar België afreizen om zaterdag tijdig aan de start in Zolder te staan. Denise Betsema (27) deed dat met de glimlach. Zo blij is de Nederlandse dat ze dit seizoen weer volop kan crossen na een gedwongen onderbreking door een positieve dopingtest. “Het was een zware periode, maar ik kon mijn onschuld bewijzen. En nu geniet ik nóg meer het veldrijden.”