Ook golflegende Greg ‘The Shark’ Norman in het ziekenhuis met corona: “Dit vat mijn kerstdag samen”

Geen fijne kerst voor Greg Norman. De 65-jarige Australische golflegende werd in zijn woonplaats in de Amerikaanse staat Florida in het ziekenhuis opgenomen. Alhoewel Norman eerder deze week nog negatief testte, had hij toch alle symptomen. “Dit vat mijn kerstdag samen”, meldde Norman via de sociale media.

De Australische voormalige nummer één van de wereld woont al jaren in Florida. Afgelopen donderdag liet hij weten dat hij in quarantaine was gegaan omdat hij milde symptomen vertoonde. Gisteren, op kerstdag zelf, postte Norman een foto van zichzelf in het ziekenhuis. Hij had zich laten opnemen met koorts, een zware hoest en hoofdpijn.

Norman legde nochtans eerder deze week een negatieve test. Hij liet zich testen omdat hij de dagen voordien nog aan een toernooi had deelgenomen.

De 65-jarige golfer was uiteraard niet opgetogen met wat hem was overkomen. “Laten we deze sh*t zo snel mogelijk achter ons laten en nooit nog meemaken.”

(gvdl)