Het wonderjaar van Wout van Aert: “Zulke prestaties na zo’n zware val, dat is toch een heel mooi verhaal”

2020 was hun jaar - Sport

Een wonderjaar? Zo wil Wout van Aert (26) 2020 niet noemen. Nochtans fietste hij met indrukwekkende zeges alle twijfels weg na zijn zware val een jaar eerder in de Tour en ontpopte hij zich tot de chouchou van de koers. Maar de geboren winnaar in Van Aert wil in 2021 nog meer. Met een eerste zoon als extra motivatie. “Ik ben ervan overtuigd dat het beste nog moet komen.”