Trekt Wereldbeker veldrijden volgende winter voor drie wedstrijden naar de VS?

De huidige en flink geamputeerde wereldbeker is verre van beklonken maar toch is organisator Flanders Classics al bezig met het open poten zetten van de wereldbeker 2021-2022. De gespecialiseerde site Wielerflits.be meldt dat een ‘bid guide’ naar eventueel geïnteresseerde organisaties en federaties is gestuurd. Zestien data zijn vrijgehouden, het staat nu al vast dat er drie Amerikaanse manches komen in oktober.

De zestien geplande manches staan in schril contrast met de vijf wedstrijden die deze winter op het programma staan. Als gevolg van het coronavirus werden de voorbije maanden heel wat wedstrijden noodgedwongen afgelast en bleven enkel Tabor, Namen, Dendermonde (morgen), Hulst (3/1) en Overijse (24/1) over. Onder anderen Zonhoven, Hoogerheide, Dublin, Aigle, Koksijde, Besançon en twee Amerikaanse manches werden geannuleerd. Antwerpen verhuisde naar de X2O Badkamers Trofee.

Flanders Classics en de UCI hopen volgend seizoen echt uit de startblokken te kunnen schieten met hun vernieuwde wereldbeker. In de ‘Bid Guide’ zijn voorlopig 16 data vrijgehouden, veertien zondagen en twee woensdag (13 oktober en 29 december). Drie manches daarvan zouden reeds zijn ingevuld. Op zondag 10, woensdag 13 en zondag 17 oktober wordt in de VS gecrost. Gestart wordt op 10 oktober in Waterloo (Trek CX).

De Verenigde Staten krijgen volgende winter de Europese crossers trouwens vaker te zien. Eind januari staat in Fayeteville ook nog het wereldkampioenschap op de planning. In januari duikt de temperatuur in bijvoorbeeld Waterloo tot diep onder het vriespunt en is crossen zo goed als onmogelijk. De volledige kalender zou worden bekendgemaakt aan de vooravond van het WK in Oostende. (gvdl)