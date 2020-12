Kim Clijsters krijgt geen wildcard voor sterk bezet toernooi in Abu Dhabi, wat met Australian Open?

Over elf dagen begint het nieuwe tennisseizoen bij de vrouwen. Kim Clijsters, die vorig jaar haar comeback maakte, zal niet te zien zijn op het eerste WTA-toernooi, in Abu Dhabi (6-13 januari).

De vijf beschikbare wildcards gaan naar de vijf speelsters op de reservelijst, die gelijk op de hoofdtabel staan. De resterende plaatsen zijn voorbehouden voor kwalificatiespeelsters. Omdat Clijsters zo lang out was, staat ze niet meer rechtstreeks op de hoofdtabel – ze is 1.029ste op de wereldranglijst. Abu Dhabi is sterk bezet, met vijftien speelsters uit de top dertig, onder wie Elise Mertens (WTA 20). Andere Belgen: Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86), één van de vijf gelukkigen die ‘promoveren’ naar de hoofdtabel.

Als Clijsters meedoet aan de Australian Open, moet ze ten laatste midden januari in Australië toekomen en daarna veertien dagen in quarantaine gaan. Op de hoofdtabel van de Australian Open die werd vrijgegeven, staat ze logischerwijs niet op – wel Serena Williams bij de vrouwen of Roger Federer bij de mannen. Ook daar moet ze rekenen op een wildcard. De Australische wildcards bij de vrouwen zijn inmiddels verdeeld. Er resten er nog vier, waarvan eentje zeker naar een Aziatische speelster gaat. Als Aussie Kim - haar bijnaam destijds - wil, heeft ze een goede kans op een wildcard. Vóór de Australian Open is er nog één toernooi in hetzelfde Melbourne gepland. Clijsters, die vorig jaar met haar gezin naar de States verhuisde, speelde voor het laatst een competitiewedstrijd op de US Open, begin september. (hjb)