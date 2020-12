NBA: herstelde Kevin Durant maakt knappe comeback bij Brooklyn Nets

Kevin Durant, die omwille van een zware blessure meer dan een jaar in de lappenmand lag, maakt bij Brooklyn Nets een knappe comeback.

Ook in de tweede wedstrijd van het nieuwe NBA-seizoen leidde Durant (29 punten) de Nets, en met steun van maatje Kyrie Irving (37 punten, 5 rebounds, 8 assists), versus Boston Celtics naar een afgetekende 95-123 overwinning. Meteen goed dus voor een 2 op 2 voor het team uit de Big Apple.

Kampioen Los Angeles Lakers, dat de campagne begon met een nederlaag in de derby tegen de Clippers, kon nu wel juichen in het eigen Staples Center van LA. LeBron James (22 punten, 7 rebounds, 10 assists), Anthony Davis (16 punten, 8 rebounds, 5 assists) en de Duitser Dennis Schröder (18 punten, 6 rebounds) stuwden de Lakers naar een 138-115 overwinning tegen Dallas Mavericks. Bij de Mavs was de Sloveen Luca Doncic goed voor 27 punten, 4 rebounds en 7 assists. Los Angeles Clippers realiseerde ook een tweede opeenvolgende zege. Kawhi Leonard (21 punten, 5 rebounds, 7 assists), de Fransman Nicolas Batum (13 punten, 10 rebounds) en Paul George (23 punten, 5 rebounds, 9 assists) waren de bezielers van de 108-121 zege versus Denver Nuggets. (cpm)